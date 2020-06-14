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Общество

10:59

Более половины новых заболевших младше 45 лет

общество город

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

В Москве за минувшие сутки подтвердили 1 477 новых случаев коронавирусной инфекции. При этом более половины новых пациентов – младше 45 лет, проинформировали в Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в городе.

"45,6% среди новых заболевших – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 34,1% – от 46 до 65 лет, 9,4% – от 66 до 79 лет, еще 6% – старше 80 лет", – говорится в сообщении.

Уточняется, что 4,9% среди подтвержденных случаев приходится на детей.

Таким образом, общее число подтвержденных случаев COVID-19 в Москве составило 205 905.

Все пациенты и близко контактировавшие с ними граждане уже находятся под медицинским наблюдением.

Ранее сообщалось о том, что в России под наблюдением из-за COVID-19 находятся 316 тысяч человек. Всего в стране на текущий момент проведено более 14,8 миллиона тестов на коронавирус. За сутки было сделано 306 тысяч исследований.

Согласно последним данным, в России подтвердили 8 835 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них 3 198 пациентов не имели клинических проявлений болезни. COVID-19 зарегистрировали в 84 регионах страны.

Еще 2 133 пациента вылечились от коронавируса в Москве

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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