Под наблюдением из-за COVID-19 в России находятся 316 тыс человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Около 316 тысяч граждан остаются под медицинским наблюдением в России из-за коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

По данным ведомства, всего в стране на текущий момент проведено более 14,8 миллиона тестов на коронавирус. За сутки было сделано 306 тысяч исследований.

Ранее стало известно, что за день в Москве после коронавируса вылечились еще 2 133 пациента. Всего в городе после прохождения лечения выздоровели 121 691 человек.

После лечения врачи проводят специальные исследования, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания. Пациенты, которым еще нужно оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации от врачей. Также поборовшим COVID-19 москвичам предлагают стать донорами плазмы.

За прошедшие сутки в России обнаружили 8 706 новых случаев коронавирусной инфекции. Наибольшее количество новых пациентов с COVID-19 обнаружили в Москве (1493), Московской области (725) и Санкт-Петербурге (262).

Всего на территории РФ зарегистрировали 520 129 случаев коронавирусной инфекции. Во всем мире, по данным ВОЗ, зафиксировали 7,5 миллиона случаев COVID-19.

