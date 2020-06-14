Еще 2 133 пациента вылечились от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Столичные врачи вылечили еще 2 133 пациента от коронавирусной инфекции. Об этом рассказала заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 2 133 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 121 691 человека", – сообщила вице-мэр.

Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования. При выписке пациент получает соответствующие рекомендации от врачей. Также поборовшим COVID-19 москвичам предлагают стать донорами плазмы.

За прошедшие сутки в России обнаружили 8 706 новых случаев коронавирусной инфекции. Наибольшее количество новых пациентов с COVID-19 обнаружили в Москве (1493), Московской области (725) и Санкт-Петербурге (262).

Всего на территории РФ зарегистрировали 520 129 случаев коронавирусной инфекции. Во всем мире, по данным ВОЗ, 7,5 миллиона случаев COVID-19.

