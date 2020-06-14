Патриарх Кирилл начал освящение главного храма Вооруженных сил РФ

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Патриарх Московский и вся Руси Кирилл начал освящение главного храма Вооруженных сил РФ. После чина освящения он совершит первую божественную литургию в этом храме, передает РИА Новости.

На торжественном богослужении присутствует министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Уточняется, что после службы на территории храмового комплекса будет открыт музей-галерея "Дорога памяти". Его длина составляет 1 418 шагов – по числу дней Великой Отечественной войны. В нем собраны данные о более 33 миллионах участников войны.

Строительство храма началось в сентябре 2018 года на полученные пожертвования. Он стал третьим по высоте в России после храма Христа Спасителя и Исаакиевского собора.

9 мая 2020 года стало известно о завершении строительства главного храма Вооруженных сил РФ. Его возвели в военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных сил РФ "Патриот" на территории Одинцовского городского округа Подмосковья.