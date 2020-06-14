У мэра Сургута подтвердили коронавирус

Фото: ТАСС/Алексей Андронов/URA.RU

Коронавирусная инфекция подтверждена у мэра Сургута Вадима Шувалова. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

"Друзья, сегодня мне пришло подтверждение коронавирусной инфекцией. В данный момент я госпитализирован в Сургутскую окружную клиническую больницу, нахожусь в надежных руках", – сообщил Шувалов.

Он подчеркнул, что все контактировавшие с ним лица находятся под контролем врачей. Его обязанности будет временно исполнять Алексей Жердев.

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"Хочу, чтобы те, кто еще сомневается, что вирус реален, прочитали эти строки. Опасность инфекции не преувеличена, каждый из нас находится под ударом – я тому живой пример", – добавил мэр Сургута.

Он попросил жителей города соблюдать все предписания властей, в том числе режим самоизоляции. Шувалов подчеркнул, сейчас это крайне важно.

За прошедшие сутки в России обнаружили 8 706 новых случаев коронавирусной инфекции. Наибольшее количество новых пациентов с COVID-19 обнаружили в Москве (1493), Московской области (725) и Санкт-Петербурге (262).

Всего на территории РФ зарегистрировали 520 129 случаев коронавирусной инфекции. Во всем мире, по данным ВОЗ, зафиксировано 7,5 миллиона случаев COVID-19.

