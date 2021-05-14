Еще 2 943 пациента вылечились от COVID-19 в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

За сутки в столице от коронавируса выздоровели еще 2 943 пациента, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве.

"Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 020 683", – говорится в сообщении.

Подтверждено 3 818 новых случаев заражения, госпитализированы 1 324 человека. За это время скончались 60 пациентов с пневмонией и положительным результатом теста на COVID-19.

За последние сутки в России выявили 9 462 новых случая COVID-19, при этом в 1 604 (17,0%) из них болезнь проходила без клинических проявлений. Всего в стране зарегистрировали 4 922 901 случай коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован в Ненецком автономном округе, Еврейской автономной области и Республике Тыва.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в России ситуация с COVID-19 постепенно улучшается, именно этот год должен стать переломным в борьбе с пандемией.

