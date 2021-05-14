В России выявили 9 462 новых случая коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За последние сутки в России подтвердили 9 462 новых случая COVID-19, при этом в 1 604 (17,0%) из них болезнь проходила без клинических проявлений. Об этом сообщает Оперативный штаб.

На Москву пришлось 3 818 случаев, на Санкт-Петербург – 739, на Московскую область – 648, на Ростовскую область – 204, на Воронежскую область – 127, на Нижегородскую область – 126, на Иркутскую область – 120.

Всего в РФ зарегистрировали 4 922 901 случай коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован в Ненецком автономном округе, Еврейской автономной области и Республике Тыва.

За последние сутки в стране умерли от коронавируса 393 человека, за весь период пандемии скончались 115 116. За минувшие 24 часа выздоровели 9 756 человек, за все время – 4 537 634.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил о возможности появления мутаций коронавируса, устойчивых к вакцинам, в случае активного распространения инфекции в бедных странах. Он выразил обеспокоенность нынешней ситуацией с COVID-19. По его словам, хотя некоторые страны быстро прививают свое население, все еще есть страны, которые не получили ни одной дозы.