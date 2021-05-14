Москвичам рассказали о погоде на пятницу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве и Подмосковье 14 мая, в пятницу, синоптики прогнозируют до 22 градусов тепла, переменную облачность и кратковременный дождь. Об этом сообщается на портале "Метеоновости".

"Столичный регион будет находиться под влиянием гребня антициклона, во второй половине дня – ложбины циклона с юга. При погоде с переменной облачностью во второй половине дня пройдет кратковременный дождь, возможна гроза", – говорится в сообщении.

В Москве максимальная температура будет 20–22 градуса, в Подмосковье – до 22 градусов. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 5–10 метров в секунду, при грозе порывы – до 13–18 метров в секунду. Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба.

Ранее москвичам пообещали июньскую погоду на следующей неделе. По словам синоптика, высокая температура установится в городе в конце этой недели, а также в начале следующей.

До этого Евгений Тишковец предупредил о приходе в Москву 30-градусной жары. Синоптик объяснил, что аномальное тепло принесет зной из Каракумских пустынь. Ожидается, что к выходным на этой неделе температура воздуха составит от 20 до 25 градусов тепла.