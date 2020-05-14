Штайнмайер посоветовал не защищаться от COVID-19 шапочкой из фольги

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Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер прокомментировал акции протеста против связанных с эпидемией коронавируса ограничительных мер. Он призвал участников акции защищаться от COVID-19 не шапочкой из фольги, а маской. Об этом сообщает РИА Новости.

"Демократия нуждается в критике, она живет за счет критики, поэтому необходимо, чтобы меры, которые принимаются, вновь и вновь обсуждались – нужны ли они, есть ли альтернативы, как долго их сохранять", – заявил Штайнмайер.

При этом он не стал критиковать прямо сторонников акции, но косвенно затронул их. Президент ФРГ подчеркнул, что хоть и сам он без должного медицинского образования, но понимает, что маску необходимо носить в качестве профилактических мер.

"Я сам дилетант в медицине, тем не менее я позволю себе сказать, что с точки зрения защиты от вируса маска, порой неудобная и обременительная, во всяком случае стоит рекомендации, нежели шапочка из фольги", – заявил Штайнмайер.

Ранее врач-эксперт Тимур Пестерев посоветовал менять одноразовую маску каждые два часа, то есть если человек надолго выходит из дома, он должен иметь несколько в запасе. При этом использованную продукцию стоит помещать в дезинфицирующий раствор, а новые маски хранить по одной в упаковке.

Во всем мире, по данным ВОЗ, зафиксировано больше 4,1 миллиона случаев коронавируса, более 287 тысяч человек скончалось. Всего в России выявлено 252 245 случаев коронавируса.

