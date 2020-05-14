Студенты и преподаватели МГУТУ имени Разумовского стали донорами плазмы

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Студенты и преподаватели МГУТУ имени Разумовского, переболевшие коронавирусной инфекцией COVID-19, приняли решение стать донорами плазмы. Об этом информирует Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу учебного заведения.

В университете отметили, что добровольцы начали поэтапную сдачу крови на плазму с 13 мая в городской клинической больнице имени Кончаловского.

"Вместе со студентами кровь сдают и преподаватели вуза. <...> Планируется, что в течение нескольких дней 14 студентов вуза станут донорами-реконвалесцентами COVID-19", – подчеркнули в МГУТУ.

Там пояснили, что речь идет о студентах, которые оставались на период самоизоляции в общежитии университета. Болезнь у них протекала преимущественно в легкой форме из-за раннего диагностирования инфекции. При этом состояние здоровья обучающихся отслеживалось ежедневно.

"На период режима самоизоляции университет обеспечил бесперебойную поставку продуктов питания для всех студентов, оставшихся в самоизоляции в общежитиях. Был также организован их учебный процесс и досуг", – добавили в МГУТУ.

Ранее стало известно, что актер Том Хэнкс и его жена стали донорами плазмы. Пара приняла данное решение после новостей о том, что в их крови есть антитела к коронавирусу.