Студенты и преподаватели МГУТУ имени Разумовского стали донорами плазмы

01:38
Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Студенты и преподаватели МГУТУ имени Разумовского, переболевшие коронавирусной инфекцией COVID-19, приняли решение стать донорами плазмы. Об этом информирует Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу учебного заведения.
В университете отметили, что добровольцы начали поэтапную сдачу крови на плазму с 13 мая в городской клинической больнице имени Кончаловского.
"Вместе со студентами кровь сдают и преподаватели вуза. <...> Планируется, что в течение нескольких дней 14 студентов вуза станут донорами-реконвалесцентами COVID-19", – подчеркнули в МГУТУ.
Там пояснили, что речь идет о студентах, которые оставались на период самоизоляции в общежитии университета. Болезнь у них протекала преимущественно в легкой форме из-за раннего диагностирования инфекции. При этом состояние здоровья обучающихся отслеживалось ежедневно.
"На период режима самоизоляции университет обеспечил бесперебойную поставку продуктов питания для всех студентов, оставшихся в самоизоляции в общежитиях. Был также организован их учебный процесс и досуг", – добавили в МГУТУ.
Ранее стало известно, что актер Том Хэнкс и его жена стали донорами плазмы. Пара приняла данное решение после новостей о том, что в их крови есть антитела к коронавирусу.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: