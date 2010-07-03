Гроза и порывистый ветер ожидаются в Москве 14 мая

Облачная погода с прояснениями, кратковременные дожди, гроза и порывистый ветер – таким будет вторник, 14 мая, в Москве, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Днем в столице температура воздуха составит 22–24 градуса тепла. В ночь на среду может похолодать до 12 градусов. Ветер северный, 5–10 метров в секунду. Если начнется гроза, порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. Атмосферное давление составит около 751 миллиметра ртутного столба.
В Подмосковье во вторник температура будет колебаться в пределах 20–25 градусов тепла. В ночь на среду похолодает до 10 градусов.
Из-за грозы в Москве объявлен желтый уровень опасности. В связи с непогодой в МЧС рекомендуют водителям отказаться от использования личного транспорта.
Если поездка неизбежна, автолюбителям следует соблюдать осторожность на дорогах, а также парковаться вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.
Пешеходов также просят избегать шаткие конструкции на своем пути и не укрываться под деревьями во время грозы.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал дожди и грозы в столице в первой половине недели. С 16 мая летнее тепло сменится более привычными для последнего месяца весны температурами.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.