В ГД создали группу по иноагентам и уехавшим из РФ артистам с антироссийской позицией

Фото: Москва 24/Роман Балаев

В Госдуме приняли решение о создании рабочей группы, деятельность которой будет направлена на разработку предложений, способных ограничить творческую деятельность артистов, признанных в РФ иноагентами, и тех, кто имеет антироссийскую позицию. Это следует из протокола заседания Совета нижней палаты парламента, размещенного в электронной базе ГД.

"Принято решение создать рабочую группу под руководством заместителя председателя Госдумы Ирины Анатольевны Яровой по выработке предложений, направленных на запрет иностранным агентам, а также деятелям культуры Российской Федерации, уехавшим из России и выступающим с антироссийской позицией, получать доход от творческой деятельности на территории РФ", – говорится в тексте документа.

В состав рабочей группы войдут зампред ГД Петр Толстой, председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, глава думского комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, председатель думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, а также глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская.

Ранее в Госдуме выступили с инициативой не размещать на музыкальных стриминговых площадках треки артистов, попавших в реестр иноагентов. Как сообщила первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко, подобное правило следует ввести в отношении треков, которые только готовятся к размещению. Старые музыкальные композиции она предложила не удалять.

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