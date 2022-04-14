Врач предупредил об опасности прослушивания громкой музыки в наушниках

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Сосудистый хирург Дмитрий Некрасов предупредил, что громкая музыка в наушниках может стать причиной раздражительности, а также привести к тугоухости.

Врач отметил, что заболевание способно прогрессировать, в результате чего человек может оглохнуть. Для избежания таких последствий он посоветовал слушать музыку на допустимой громкости.

"Громкая музыка влияет на нервные окончания, что впоследствии может привести к повышенному артериальному давлению, усталости, раздражительности, потливости и другим проблемам", – сказал Некрасов Пятому каналу.

Для сравнения врач рассказал, что уровень звука в наушниках достигает 80 децибел, когда уровень шума при взлете реактивного самолета оценивается в 120 децибел.

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