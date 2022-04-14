Академик РАН рассказал, почему резистентных штаммов ВИЧ становится больше

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Глава Научного центра по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский рассказал, что резистентные формы ВИЧ-инфекций появляются из-за неправильного приема лекарств. Об этом сообщает "Газета.ру".

По его словам, многие пациенты нарушают режим приема препаратов, а резистентная форма развивается из-за нерегулярного приема лекарств.

"Вирус начинает размножаться, у него обязательно возникает много вариантов, один из этих вариантов может с большой вероятностью стать устойчивым к тому препарату, который неправильно применялся", – пояснил Покровский.

По данным Роспотребнадзора, темпы распространения ВИЧ в РФ снижаются, однако увеличивается число случаев резистентной ВИЧ-инфекции. Лекарственная устойчивость ВИЧ развивается в течение года в среднем у 10–15% пациентов, принимающих антиретровирусные препараты.

Ранее Покровский рассказал, что ученые ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разрабатывают новый способ лечения ВИЧ-инфекции на генном уровне.

По его словам, в разных странах мира разрабатывается методика лечения ВИЧ, которая подразумевает сбор клеток больного человека с последующей модификацией в клетки, невосприимчивые к инфекции, и заменой в организме больного. Данная технология связана с изменением генома человека, поэтому требует дополнительной тщательной проверки.

