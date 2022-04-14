В ГД предложили оплачивать малоимущим замену газовых плит

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева призвала рассмотреть возможность бесплатной замены газовых плит для малоимущих. Об этом сообщает газета "Известия".

С обращением по поводу субсидирования процедуры парламентарий обратилась к главе Минстроя Иреку Файзуллину. По мнению Разворотневой, делать это можно было бы за счет регионального бюджета. В случае если средств недостаточно, следует привлекать федеральный бюджет.

"Либо можно устанавливать газоанализаторы за счет тарифов – платы за газ, без ее увеличения. Тогда обязанность по осмотру оборудования и монтаж таких приборов следует передать ресурсоснабжающим организациям", – отметила депутат.

Светлана Разворотнева добавила, что главным шагом в борьбе с авариями на газовом оборудовании должна стать массовая установка газоанализаторов.

Как рассказал независимый эксперт по ЖКХ Павел Склянчук, субсидирование замены неисправного газового оборудования для малоимущих может обойтись примерно в 35 миллиардов рублей. Подобного рода финансирование смогут предоставить не все регионы РФ, подчеркнул специалист.

На текущей неделе взрыв газа произошел в жилом доме в Ступине. Эпицентром стала квартира на четвертом этаже пятиэтажного здания. В результате происшествия, по данным МЧС, погибли шесть человек, включая троих детей. Еще 20 человек пострадали.

По предварительной информации, причиной трагедии специалисты назвали неисправность газового оборудования и утечку газа.

