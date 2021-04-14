Российский генетик опроверг информацию об угрозе исчезновения бананов

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В ближайшее время на рынке может стать меньше бананов из Южной Америки, однако полностью из продажи они не исчезнут, уверен заведующий кафедрой генетики, растениеводства и защиты растений РУДН Валентин Введенский.

Он отметил, что бананы регулярно страдают от различных заболеваний, поэтому некоторые сорта выпадают из производства.

"Безусловно, будет падение производства, будут какие-то экономические проблемы, могут пострадать отдельные фирмы, в первую очередь южноамериканские", – сказал Введенский в беседе с изданием Pravda.Ru.

Однако специалист уточнил, что никакой катастрофы не произойдет, так как для африканских или азиатских производителей появятся дополнительные рынки сбыта.

Ранее в СМИ появились сообщения, что бананы оказались под угрозой исчезновения. Опасность для них представляет высокоинфекционный почвенный гриб, победить который с помощью химикатов невозможно.