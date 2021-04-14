Еще 1 751 пациент вылечился от коронавируса в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В Москве за прошедшие сутки выздоровел еще 1 751 пациент. Об этом сообщает Оперативный штаб.

"Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 964 837", – говорится в сообщении.

В Оперштабе добавили, что за последние сутки в городе выявили 1 837 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, госпитализирован 991 человек. За это время в Москве скончались 52 пациента с диагнозом "пневмония" и положительным результатом теста на COVID-19.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что Россия раньше других стран сможет избавиться от большинства ограничений и вступить в "постковидное время". По ее словам, произойдет это при выработке коллективного иммунитета в случае ответственного подхода к проведению вакцинации во всех регионах страны.

