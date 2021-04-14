В России выявили 8 326 новых случаев коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

За последние сутки в России подтвердили 8 326 новых случаев коронавируса. В 1 156 из них болезнь проходила без клинических проявлений, сообщили в Оперштабе.

На Москву пришлось 1 837 случаев, на Санкт-Петербург – 712, на Московскую область – 568, на Ростовскую область – 239, на Нижегородскую область – 215, на Самарскую область – 195, на Воронежскую область – 182, на Иркутскую область – 161.

Всего с начала пандемии в России зарегистрировано 4 666 209 случаев COVID-19. Наименьший темп прироста зафиксирован в Ненецком автономном округе, Республике Тыва, Республике Алтай, Еврейской автономной области.

За последние сутки в России подтверждено 399 смертей, за весь период в стране умерли 104 тысячи человек. За минувшие 24 часа выписали 9 447 человек, за весь период – 4 291 223.

Руководитель Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург ранее сообщил, что вакцина, способная защитить сразу от нескольких штаммов коронавируса, сейчас проходит доклинические исследования. Он отметил, что, если испытания пройдут успешно, исчезнет необходимость в разработке и использовании нескольких вакцин.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия раньше других стран сможет избавиться от большинства ограничений и вступить "постковидное время". По ее словам, произойдет это при выработке коллективного иммунитета в случае ответственного подхода к проведению вакцинации во всех регионах страны.