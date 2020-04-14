Число контрактов на Портале поставщиков выросло в 1,5 раза

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Представители малого и среднего бизнеса заключили в полтора раза больше контрактов на Портале поставщиков во время котировочных сессий в I квартале 2020 года. Данные были взяты в сравнении с аналогичным периодом в прошлом году, информирует портал мэра и правительства Москвы.

Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов отметил, что востребованность подобного формата свидетельствует о высоком уровне конкуренции на котировочных сессиях.

"С января по март на портале поставщиков состоялось 35 тысяч котировочных сессий общим объемом 3,1 миллиарда рублей. В прошлом году показатели были на уровне 21 тысячи и 1,7 миллиарда рублей соответственно", – говорится в сообщении.

В ближайшем будущем планируется расширить номенклатурный перечень коротких котировочных сессий, заявил Ефимов.

Отмечается, что в настоящее время котировки используют не только для закупок товаров, но и для приобретения услуг. В частности, речь идет о ремонте, содержании зеленых насаждений и техническом обслуживании.

Ранее сообщалось, что на Портале поставщиков появится новая функция по созданию и автозаполнению контрактов. По словам главы департамента информационных технологий Эдуарда Лысенко, внедрение общих стандартов и автоматизация процессов нацелено на упрощение работы в сфере госзакупок.