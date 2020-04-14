Госдума приняла закон об эксперименте по внедрению ИИ в Москве

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Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон об экспериментальном правовом режиме, который позволит реализовывать технологии искусственного интеллекта в Москве.

Согласно документу, с 1 июля 2020 года в Москве начнет действовать специальный порядок правового регулирования. Эксперимент по внедрению искусственного интеллекта продлится 5 лет.

Регламентировать процесс разработки, внедрения и реализации построенных на ИИ систем, а также условия и требования развития отрасли планирует столичное правительство.

"Статус участника экспериментального правового режима может быть предоставлен лицу, осуществляющему деятельность по разработке, созданию, внедрению, реализации или обороту технологий искусственного интеллекта и (или) отдельных товаров (работ, услуг) на их основе и соответствующему установленным законопроектом условиям", – указано в сопроводительных документах к закону.

Ожидается, что по результатам эксперимента координационный совет представит правительству РФ данные о целесообразности внесения соответствующих изменений в законодательство.

Включить в состав координационного совета планируют представителей федеральных органов власти. Его члены будут обсуждать нормативные акты Москвы по экспериментальному режиму и взаимодействовать с Роскомнадзором.

Ранее в Москве запустили информационный проект об умных городах. По словам заммэра столицы Натальи Сергуниной, рассылку о новых урбан-технологиях будут получат порядка 30 тысяч пользователей, подписавшихся на обновление базы практик умного города.

