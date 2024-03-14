Микробиолог объяснила, от чего зависит внешняя красота

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Внешняя красота зависит от кишечника. Состав микробиоты связан с заболеваниями, из-за которых появляются акне, псориаз, дерматиты, аллергические реакции и другое, сообщает Life.ru со ссылкой на микробиолога Софью Цветикову.

"Во-первых, микробиота может влиять на иммунитет, снижая или увеличивая защитные силы организма. Во-вторых, кишечная микрофлора в том числе отвечает за метаболизм витаминов, разрушая то, что мы получаем из пищи, или, наоборот, синтезируя полезные вещества", – подчеркнула она.

Специалист посоветовала употреблять продукты для роста полезных бактерий. К ним относятся квашеная капуста, овощи, фрукты, бобовые, злаки, орехи, семена и зеленый горошек. По словам эксперта, полезными являются также кефир и йогурты.

"Нужно понимать, что если мы от чего-то отказываемся, то недополучаем определенные микроэлементы, и их недостаток надо восполнять. Чаще всего люди пытаются сделать это за счет приема витаминов, но синтетические витамины усваиваются гораздо хуже", – указала Цветикова.

Вместе с тем микробиолог призвала отказаться от колбас и сосисок, которые можно заменить натуральным запеченным мясом.

В свою очередь, академик РАН Виктор Тутельян в эфире радио Sputnik рассказал о правильном подходе к покупке продуктов, который поспособствует укреплению здоровья и исключению риска ожирения.

Он объяснил, что ожирение провоцирует сокращение продолжительности жизни и развитие заболеваний. У человека с лишним весом могут появиться атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда и сахарный диабет.

"Решить проблему традиционными продуктами невозможно, потому что полезные вещества, которые нам необходимы, – витамины, минеральные вещества, биологически активные соединения – как бы растворены в матрице продуктов. Чтобы получать их в нужном количестве, нужно много есть. Много есть – это излишняя калорийность рациона", – отметил собеседник радио.

Преодолеть проблему ожирения могут помочь специальные обогащенные продукты, уточнил эксперт. Специалист призвал создавать больше товаров, в которых снижено содержание углеводов, сахаров, насыщенных жиров и повышено присутствие витаминов и минеральных веществ.

В России уже можно найти обогащенные продукты, среди которых есть хлебобулочные и молочные изделия, но покупателям следует поменять подход к выбору товаров, добавил Тутельян.

"Надо, чтобы человек умел читать этикетку, смотреть на химический состав. Важно обращать внимание не только на калорийность, но и на содержание белков, жиров, полиненасыщенных жирных кислот", – заключил он.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что овсяный кисель считается самым полезным для кишечника. Эксперт пояснила, что крахмалистый сахар отчасти сбраживается и проходит процесс ферментации, то есть появляются полезные бактерии, которые благотворно влияют на кишечник.



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