Врач рассказала, какие продукты нужно включить в рацион во время поста

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Врач-диетолог Елена Соломатина посоветовала соблюдающим пост гражданам включить в рацион пищу, содержащую белок, витамин A, цинк, селен и жир, чтобы восполнить витамины, микро- и макроэлементы, которые человек обычно получает с продуктами животного происхождения.

Великий пост в 2022 году начался 7 марта и продлится до 23 апреля включительно. На этот период верующие исключают из рациона мясо, птицу, яйца, молоко и кисломолочные продукты, в том числе сыр и сливочное масло. Кроме того, под запретом сдоба и кондитерские изделия, а также алкоголь (кроме вина в отдельные дни).

По словам Соломатиной, во время поста важно, чтобы рацион был максимально разнообразным. Если каких-то витаминов, микро- и макроэлементов нет в одном растительном продукте, их нужно восполнить за счет другого. Например, белок можно получить, если употреблять в пищу бобовые: фасоль, горох, чечевицу, поясняет диетолог.

"Жиры нужны для клеточной мембраны, для миелиновых оболочек. Источник – растительные масла, но не нужно упираться в какое-то одно масло, что многие и делают. Растительные масла должны быть разнообразными. И оливковое, и виноградной косточки – любые. Чем шире линейка, тем лучше", – подчеркнула эксперт.





Елена Соломатина врач-диетолог В подсолнечном масле много витамина E, но жир в основном представлен омегой-6. Когда он идет в сочетании с омегой-3, становится полезным. Если будет недостаток омеги-3, тогда омега-6 может вызывать воспаление. Воспаление – предшественник атеросклероза. Поэтому нужно соблюдать баланс.

Эксперт советует обязательно добавить в свой рацион льняное семя и льняное масло. В дни, когда можно есть рыбу (в Великий пост их два), Соломатина рекомендует отдать предпочтение селедке или скумбрии. Кроме того, в этот период можно употреблять морепродукты, богатые цинком. Получить его удастся и из тыквенных семечек, говорит специалист.

Полезный для организма селен присутствует в бразильских орехах. По словам диетолога, двух штук хватит для восполнения суточной нормы этого микроэлемента.

"Бета-каротин, предшественник витамина А, есть в желто-оранжевых овощах. Морковь богата бета-каротином. Но надо обязательно ее есть с жирами – с растительным маслом. Бета-каротин присутствует в тыкве, облепихе", – заключила Соломатина.

Ранее россиянам дали советы, как правильно завершить пост. Отмечается, что лучше вводить продукты в рацион постепенно, а не сразу. В частности, имеет смысл начать с легкоусвояемой пищи, например творога и ряженки. В следующие дни можно добавить яйца, сыр, нежирную рыбу, куриную грудку или индейку. Вводить свинину и говядину лучше в самую последнюю очередь.