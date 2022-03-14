Врач рассказала, какие продукты нужно включить в рацион во время поста

Фото: depositphotos/belchonock
Врач-диетолог Елена Соломатина посоветовала соблюдающим пост гражданам включить в рацион пищу, содержащую белок, витамин A, цинк, селен и жир, чтобы восполнить витамины, микро- и макроэлементы, которые человек обычно получает с продуктами животного происхождения.
Великий пост в 2022 году начался 7 марта и продлится до 23 апреля включительно. На этот период верующие исключают из рациона мясо, птицу, яйца, молоко и кисломолочные продукты, в том числе сыр и сливочное масло. Кроме того, под запретом сдоба и кондитерские изделия, а также алкоголь (кроме вина в отдельные дни).
По словам Соломатиной, во время поста важно, чтобы рацион был максимально разнообразным. Если каких-то витаминов, микро- и макроэлементов нет в одном растительном продукте, их нужно восполнить за счет другого. Например, белок можно получить, если употреблять в пищу бобовые: фасоль, горох, чечевицу, поясняет диетолог.
"Жиры нужны для клеточной мембраны, для миелиновых оболочек. Источник – растительные масла, но не нужно упираться в какое-то одно масло, что многие и делают. Растительные масла должны быть разнообразными. И оливковое, и виноградной косточки – любые. Чем шире линейка, тем лучше", – подчеркнула эксперт.
Эксперт советует обязательно добавить в свой рацион льняное семя и льняное масло. В дни, когда можно есть рыбу (в Великий пост их два), Соломатина рекомендует отдать предпочтение селедке или скумбрии. Кроме того, в этот период можно употреблять морепродукты, богатые цинком. Получить его удастся и из тыквенных семечек, говорит специалист.
Полезный для организма селен присутствует в бразильских орехах. По словам диетолога, двух штук хватит для восполнения суточной нормы этого микроэлемента.
"Бета-каротин, предшественник витамина А, есть в желто-оранжевых овощах. Морковь богата бета-каротином. Но надо обязательно ее есть с жирами – с растительным маслом. Бета-каротин присутствует в тыкве, облепихе", – заключила Соломатина.
Ранее россиянам дали советы, как правильно завершить пост. Отмечается, что лучше вводить продукты в рацион постепенно, а не сразу. В частности, имеет смысл начать с легкоусвояемой пищи, например творога и ряженки. В следующие дни можно добавить яйца, сыр, нежирную рыбу, куриную грудку или индейку. Вводить свинину и говядину лучше в самую последнюю очередь.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: