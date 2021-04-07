Диетолог рассказала, какую рыбу есть в пост

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При необходимости восполнить утерянное в пост количество белков может подойти любая рыба, поскольку в ней содержится одинаковое количество белка. Об этом сообщает "Звезда" со ссылкой на эндокринолога, диетолога Олесю Гурову.
По ее словам, любая рыба полезна. Если нужно восполнить недостаток белка и при этом не создать гиперкалорийность питания, необходимо выбирать менее жирные сорта рыбы, такие как судак, минтай, треска, уточнила специалист.
"Если рыба более жирная, то это значит лишь, что в ней больше жира, это не отражается на количестве белка. Если мы говорим про калорийность рыбы в целом, то как раз жирная рыба менее предпочтительна, потому что в ней будет больше калорий", – отметила Гурова.
Диетолог добавила, что во время поста не приходится говорить о рациональном питании, так как в рационе постоянно не хватает белка. Именно поэтому неважно, какую рыбу употребляет человек.
"Пост сам по себе – это не совсем рациональное питание, потому что количество белка "проваливается", то есть возникает его недостаток", – подчеркнула врач.
Она также уточнила, что при таком питании человек восполняет не все вариации белка.
Ранее врач и телеведущая Елена Малышева перечислила продукты, позволяющие поддерживать здоровье во время поста. По словам специалиста, тем, кто постится, необходимо включить в рацион пищу, которая богата полиненасыщенной кислотой омега-3. Она содержится в льняном масле, семенах чиа, а также грецких орехах.
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