В России предложили разработать единые стандарты безопасности для детских площадок

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Единые стандарты безопасности для мест отдыха детей предложила разработать член Общественной палаты РФ, руководитель АНО "Центр защиты прав москвичей" Светлана Разворотнева, сообщает Агентство "Москва".
Также она рекомендовала обратить внимание на маршруты их перемещения от двора дома до образовательных учреждений.
"Недостаточно установить площадку: ее надо грамотно и ответственно содержать и исключить травматизм детей на ней и присутствие посторонних, часто маргинальных, личностей", – считает Разворотнева.
Она пояснила, что не только школы и детские сады стоит понимать под образовательными учреждениями, но и культурные центры, спортивные секции.
"Коллектив АНО "Центр защиты прав москвичей" работает над проблемой выделения помещений и средств, необходимых для развития подрастающего поколения, но решать это необходимо не на местах, а на законодательном уровне", – добавила она.
Ранее сообщалось, что в Западном округе столицы по программе "Мой район" до конца этого года благоустроят несколько сотен объектов. Будут проведены работы на территории около строящихся станций метро "Давыдково", "Воронцовская", "Аминьевское шоссе" и "Мичуринский проспект".
Также на западе столицы благоустроят 350 дворов. Специалисты заменят асфальт, обновят площадки для детей и занятий спортом, обустроят места для отдыха.
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