Налоговая получит расширенный доступ к банковской тайне

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Налоговые органы России с 17 марта получат расширенный доступ к банковской тайне, сообщает РИА Новости.

В течение трех дней со дня получения запроса банки должны будут предоставлять копии паспортов клиентов, доверенностей на распоряжение деньгами, копии договора на открытие счета и заявления на его закрытие, копии карточек с образцами подписей и оттиска печатей.

Также кредитные организации обязаны предоставлять информацию в электронной форме или на бумажном носителе о бенефициарных владельцах, представителях клиента и выгодоприобретателях, в том числе информацию в отношении отдельных операций или за определенный период.

Старший аналитик банковских рейтингов НРА Надежда Караваева заявила, что расширится перечень информации, которую налоговые органы получают от банков и которая составляет банковскую тайну о физлицах, индивидуальных предпринимателях и организациях.

По ее словам, раньше налоговики могли получать данные о счетах и вкладах банковских клиентов только в рамках налоговых проверок. Теперь же они смогут запрашивать информацию и вне проверок.

Новация вводится с целью повысить контроль за денежными потоками граждан и предприятий, причем не только об их доходах, но и о расходах, что позволит сделать выводы об объеме возможных не декларируемых доходов.

Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ представила план нововведений ведомства на 2021 год. Так, в ФНС планируют продолжить развитие реестра получателей господдержки среди субъектов малого и среднего предпринимательства, который появился в 2020 году. С новыми функциями меры поддержки смогут регулярно корректировать.

Кроме того, ведомство рассчитывает обеспечить автоматическую передачу данных налоговой в другие госорганы – например, так можно будет пересылать информацию онлайн-касс о продажах продуктов. Подобная платформа, основанная на существующих нормативно-правовых актах, пока разрабатывается.

В ФНС также готовятся разработать концепцию информационной системы "Налог-4". Этот сервис позволит в автоматическом режиме проверять все цепочки уплаты налога на добавочную стоимость (НДС).