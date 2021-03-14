Снег с дождем пообещали жителям столичного региона в воскресенье

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столичном регионе в воскресенье, 14 марта, ожидается до 5 градусов тепла, передает центр погоды "Фобос".

Также будет облачная погода и снег, переходящий в дождь.

"В Москве облачно, временами осадки в виде снега, переходящего в дождь. Температура воздуха в столице составит от 2 до 4 градусов тепла, в Подмосковье – до плюс 5 градусов. Ветер южный, 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 740 миллиметров ртутного столба", – сказано в сообщении.

По данным синоптиков, в регион пришел теплый атмосферный фронт, связанный с североатлантическим циклоном. В связи с этим на улице будет пасмурно и слякотно. При этом температурный режим вернется в климатическое русло, что спровоцирует наступление оттепели.

Ранее сообщалось, то погода в Москве на следующей неделе будет спокойной и мягкой. Начиная со среды столбики термометров ночью будут показывать небольшой минус, а днем колебаться около нулевой отметки.

