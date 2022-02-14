В ГД внесен законопроект, предусматривающий до 15 лет тюрьмы за пытки

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Член Совета Федерации Людмила Нарусова внесла в Госдуму пакет альтернативных законопроектов, предусматривающих противодействие пыткам как самостоятельным преступлениям. Об этом сообщает РИА Новости.

В пояснительной записке сенатор указала, что международные обязательства России свидетельствуют о необходимости выделения пыток в качестве самостоятельных преступлений. Она предложила их квалифицировать как причинение человеку физических или нравственных страданий с целью получить определенные сведения или признание, наказать его или с иной целью, основанной на дискриминации любого характера.

"Пытка должна рассматриваться как тяжкое преступление, подлежащее самостоятельному уголовному наказанию. Должна учитываться его повышенная общественная опасность, его совершение должно влечь более строгое наказание", – добавила парламентарий.

Предложенные Нарусовой изменения предполагают, что за применение пыток представителями власти им будет грозить от 3 до 10 лет лишения свободы. В случаях, когда подобное преступление совершено группой должностных лиц или с особой жестокостью, срок тюремного заключения увеличивается до 5–15 лет.

Помимо этого, сенатор предложила закрепить перечень так называемых недопустимых доказательств. Речь идет о признаниях, полученных в рамках досудебного производства. По ее словам, часто такие признания нужны оперативникам, чтобы повысить статистику раскрываемости преступлений, при этом добываются они с помощью пыток, нередко – у невиновных.

В конце декабря в Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за пытки в колониях. Согласно инициативе, представители власти будут наказываться за пытки лишением свободы сроком до 12 лет. Принуждение к даче показаний для сотрудников ФСИН также хотят приравнять к пыткам.

