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Иммунолог назвал главные ошибки при подготовке к ПЦР-тесту

Рот на замок. Названы главные ошибки при подготовке к ПЦР-тесту
обществоэксклюзив

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в разговоре с Москвой 24 предостерег граждан от полоскания носа и горла, а также приема лекарственных средств перед сдачей ПЦР-теста на коронавирус.

"Не надо за несколько часов до тестирования полоскать рот, нос какими-то антисептиками, солевыми растворами. Это важно. За 3–4 часа до теста не нужно рассасывать таблетки для горла", – подчеркнул эксперт.

Принимать пищу или чистить зубы непосредственно перед сдачей теста тоже не нужно, продолжает иммунолог. Особенно это касается тех, кому его делают дома, указал Крючков.

Желательно сделать перерыв в еде до забора образцов. То есть не надо есть, пить сразу перед тем, как забор будет осуществлен. Здесь точных значений нет по времени. В принципе, пару-тройку часов достаточно.
Николай Крючков
иммунолог, кандидат медицинских наук

Эти рекомендации актуальны не только для ПЦР-теста, но и для теста на антиген, уточнил эксперт. Если их не соблюдать, то вероятность получения ложного результата увеличивается, предостерегает специалист.

"То есть основная причина ложноотрицательных тестов состоит в том, что неправильно осуществлен забор, хранение, транспортировка этих образцов. Неправильная подготовка – тоже один из таких моментов. Вероятность ложноотрицательного результата повышается", – отмечает иммунолог.

Ранее врач-терапевт Алексей Водовозов рассказал, что ПЦР-тест является наиболее эффективным способом диагностики при выявлении нового штамма коронавируса "Омикрон". Вместе с тем эксперт указал, что антигенные тесты стали чаще промахиваться. Врач также напомнил, что симптомы новой мутации имеют сходство с ОРВИ, поэтому при любом недомогании он рекомендует пройти тестирование, а не самостоятельно ставить себе диагноз.

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