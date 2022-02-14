Иммунолог назвал главные ошибки при подготовке к ПЦР-тесту

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в разговоре с Москвой 24 предостерег граждан от полоскания носа и горла, а также приема лекарственных средств перед сдачей ПЦР-теста на коронавирус.
"Не надо за несколько часов до тестирования полоскать рот, нос какими-то антисептиками, солевыми растворами. Это важно. За 3–4 часа до теста не нужно рассасывать таблетки для горла", – подчеркнул эксперт.
Принимать пищу или чистить зубы непосредственно перед сдачей теста тоже не нужно, продолжает иммунолог. Особенно это касается тех, кому его делают дома, указал Крючков.
Эти рекомендации актуальны не только для ПЦР-теста, но и для теста на антиген, уточнил эксперт. Если их не соблюдать, то вероятность получения ложного результата увеличивается, предостерегает специалист.
"То есть основная причина ложноотрицательных тестов состоит в том, что неправильно осуществлен забор, хранение, транспортировка этих образцов. Неправильная подготовка – тоже один из таких моментов. Вероятность ложноотрицательного результата повышается", – отмечает иммунолог.
Ранее врач-терапевт Алексей Водовозов рассказал, что ПЦР-тест является наиболее эффективным способом диагностики при выявлении нового штамма коронавируса "Омикрон". Вместе с тем эксперт указал, что антигенные тесты стали чаще промахиваться. Врач также напомнил, что симптомы новой мутации имеют сходство с ОРВИ, поэтому при любом недомогании он рекомендует пройти тестирование, а не самостоятельно ставить себе диагноз.
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