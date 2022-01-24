Терапевт рассказал про самый эффективный тест на "Омикрон"

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Врач-терапевт Алексей Водовозов в разговоре с Москвой 24 предостерег граждан от самостоятельного диагностирования "Омикрона".
Ранее боль в горле была названа самым распространенным симптомом, который может указывать на заражение "Омикрон"-штаммом еще до получения положительного теста на коронавирус. Об этом рассказала комиссар департамента общественного здравоохранения Чикаго Эллисон Арвади.
Алексей Водовозов советует при любом недомогании делать специальный тест, который поможет определить наличие или отсутствие коронавируса в организме. В отношении "Омикрона" наиболее эффективен ПЦР-тест, считает врач.
По словам терапевта, симптомы нового штамма коронавируса схожи с ОРВИ, поэтому его легко спутать с простудным заболеванием. Заражение "Омикроном" может начинаться с насморка, боли в горле, а иногда даже с кишечной инфекции, поясняет он.
"Нужно отслеживать все, что похоже на какое-нибудь инфекционное заболевание. Как только симптомы похожи на кишечную инфекцию либо на простуду, то мы держим в голове, что с очень высокой вероятностью это, скорее всего, будет "Омикрон". Потому что он сейчас в остальных странах, да и в нашей тоже, очень быстро захватил позиции, то есть стал превалирующим", – заключил Алексей Водовозов.
Ранее сообщалось, что началом конца пандемии коронавируса может стать его новая мутация "Омикрон". Об этом рассказала эксперт в области микробиологии и эпидемиологии инфекционных болезней, консультант Олимпийской спортивной конфедерации Германии Барбара Гертнер. По ее словам, никто не может давать точные прогнозы, тем не менее это соответствует тому, что известно о предыдущих пандемиях.
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