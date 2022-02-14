Столичные врачи вылечили от COVID-19 более 2,2 млн человек

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
За минувшие сутки в Москве госпитализировали 905 человек с COVID-19. Об этом сообщает столичный Оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
На ИВЛ находятся 652 пациента. При этом выздоровели 28 915 человек. Всего с начала пандемии московские врачи вылечили от коронавируса 2 214 046 человек.
За последние 24 часа в Москве выявили 9 616 новых случаев коронавируса. От последствий COVID-19 скончались 82 человека.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что улучшение ситуации с коронавирусом позволяет увеличить объемы плановой медпомощи в столице. Он отметил, что на прошлой неделе количество новых случаев коронавирусной инфекции снизилось на 6%.
Столичные поликлиники увеличили объем плановой медпомощи
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