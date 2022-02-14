Москвичей предупредили о гололедице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности в связи с гололедицей. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Предупреждение будет действовать до 23:00 вторника, 15 февраля.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в столице на этой неделе ожидается апрельская погода. По словам специалиста, до четверга, 17 февраля, температура в столице окажется выше нормы на 7–8 градусов. При этом к выходным аномалия составит 10–11 градусов.

Вильфанд отметил, что в первой половине недели погода в Москве окажется приятной. В ночные часы температура будет опускаться до 2–7 градусов мороза, а днем в городе ожидается 1–3 градуса тепла.

