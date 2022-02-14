Зима в Москве стала самой снежной за последние четыре года

Фото: Москва 24/Никита Симонов
К середине февраля зима в Москве уже стала самой снежной за последние четыре года, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства.
"С начала зимнего периода прирост снега составил до 160 сантиметров при годовой норме 1,5 метра", – говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что за аналогичный период прошлого года прирост снега составил 106 сантиметров, а в 2020 году – 44 сантиметра.
В связи с этим в городе продолжаются работы по очистке от наледи кровель, выступающих элементов фасадов зданий, козырьков.
В работах задействованы 2,9 тысячи бригад кровельщиков и около 500 автовышек. На дежурстве находятся 300 бригад и около 290 единиц спецтехники Мосводостока.
Специалисты прочищают водоприемные решетки и водосточные колодцы, все заявки о временных скоплениях воды оперативно отрабатываются.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в столице на этой неделе ожидается апрельская погода. По словам специалиста, до четверга, 17 февраля, температура в столице окажется выше нормы на 7–8 градусов. При этом к выходным аномалия составит 10–11 градусов.
Вильфанд отметил, что в первой половине недели погода в Москве окажется приятной. В ночные часы температура будет опускаться до 2–7 градусов мороза, а днем в городе ожидается 1–3 градуса тепла.
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