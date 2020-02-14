В Мосгордуме обсудят возможность запрета круглосуточной работы кафе в жилых домах

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В Мосгордуме допустили возможность разработки законодательных актов, которые регулировали бы работу кафе, расположенных в жилых домах, в ночное время. Об этом сообщает Агентство "Москва".

По словам председателя комиссии по градостроительству, государственной собственности и землепользованию Елены Николаевой, точки питания на первых этажах или в подвалах жилой застройки – это избыточная услуга.

"Я против круглосуточной работы предприятий, в которых оказываются питейного рода услуги и там, где продается алкоголь. Алкоголь у нас запрещено продавать официально, но у нас есть рюмочные, которые формально закрыты, а неформально они продолжают работать и в ночное время", – заявила депутат.

Николаева заявила, что соответствующие изменения могут быть внесены в Жилищный кодекс РФ. В частности, речь идет о более четкой регламентации как работы кафе в целом, так и реализации там спиртных напитков.

Ранее сообщалось, что по программе реновации в Москве расселили уже 31 дом. В новых жилых комплексах первые этажи, как правило, отводятся для точек реализации товаров и услуг. Среди них, в частности, допускается открытие кафе. Новые законодательные поправки могут коснуться и них.

