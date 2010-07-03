Число точек общепита в Москве увеличилось в полтора раза

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Число точек общепита в столице за последний год увеличилось в полтора раза, рассказал Сергей Собянин в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде".

"Люди стали чаще приходить в кафе, рестораны, меньше стали готовить дома. В летнее время огромное количество летних веранд создают другую атмосферу в городе, мы упростили порядок их создания, и их стало в городе в два раза больше", – передает Агентство "Москва".

Мэр также поделился своими предпочтениями. "Самые любимые блюда – это те, которые нельзя есть. Пироги, блины", – уточнил он.

Весной 2019 года в Москве упростили процедуру открытия летних кафе. По словам мэра, теперь владельцам заведений требуется меньше справок и они почти не сталкиваются с бюрократией.

Этим летом в городе открылось почти три тысячи летних веранд – вдвое больше, чем в 2010-м. Всего же в Москве свыше 12 тысяч кафе, закусочных и ресторанов. Это также в два раза больше, чем 10 лет назад.