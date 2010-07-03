Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

С начала сезона в Москве демонтировали 78 летних кафе "вне схемы размещения", рассказал заместитель мэра по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

"На территории Москвы с начала сезона было выявлено 303 нарушения при размещении летних веранд. Большинство из них зафиксировано в ЦАО – 158 нарушений, 36 – в ЗАО, 18 – в ВАО и 16 – ЮВАО", – сообщил вице-мэр.

Он подчеркнул, что основанием к размещению сезонного объекта является включение кафе в Схему размещения. Летняя веранда не должна выходить за границы, предусмотренные Схемой.

"Земельный участок под размещение летней веранды предоставляется на безвозмездной основе, необходимо только обратиться за получением госуслуги, через 30 дней получить уведомление о включении в Схему размещения. Все внутренние межведомственные согласования осуществляются в рамках "Государственной услуги" и не являются обременительными для рестораторов", – пояснил Владимир Ефимов.

Летние кафе вне Схемы размещения подлежат демонтажу. С начала сезона было разобрано 78 таких незаконных объектов.

В Москве упростили процедуру открытия летних кафе. По словам Сергея Собянина, теперь владельцам заведений требуется меньше справок и они почти не сталкиваются с бюрократией.