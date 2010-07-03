Почти три тысячи летних веранд откроют в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Процедуру открытия летних кафе радикально упростили в Москве. Об этом Сергей Собянин написал в Twitter.

По словам главы города, теперь владельцам заведений требуется меньше справок и они почти не сталкиваются с бюрократией. Результаты не заставили себя ждать, отметил мэр.

"Этим летом в столице откроются почти три тысячи летних веранд. В два раза больше, чем в 2010-м", – написал он.

Ранее все летние веранды столицы нанесли на интерактивную карту. Всего в городе свыше 12 тысяч кафе, закусочных и ресторанов. Это вдвое больше, чем 10 лет назад.

