Почти 1,6 тысячи летних веранд откроют в центре столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева

В Центральном округе столицы в 2019 году откроют почти 1,6 тысячи летних веранд при кафе, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу префектуры округа.

"На сегодняшний день на территории ЦАО согласована работа 1 594 сезонных кафе", – пояснили в пресс-службе.

Сезон летних кафе стартовал в столице 1 апреля. Рестораторы вправе приступить к монтажу и обустройству летних веранд за две недели до начала работы сезонных заведений.

Всего в этом году в столице планируют открыть порядка 2,9 тысячи летних кафе. Работать веранды будут до 1 ноября, а по окончании сезона их в обязательном порядке демонтируют.