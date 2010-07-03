Кафе с летними верандами нанесли на карту

Карта кафе с летними верандами появилась на портале открытых данных. Больше половины заведений, где можно пообедать с видом на город, работают в центре столицы.
На интерактивной карте около 2,9 тысячи адресов. Чтобы найти летнюю веранду рядом с домом, нужно применить специальный фильтр. У каждой точки есть описание с названием заведения, точным адресом и площадью веранды.
Всего в столице свыше 12 тысяч кафе, закусочных и ресторанов. По данным официального портала мэра и правительства Москвы, это вдвое больше, чем 10 лет назад.
Сезонные площадки открылись 1 апреля и продолжат работать до 1 ноября. Земельные участки для их размещения город предоставляет бесплатно. Ранее сообщалось, что в ЦАО откроют почти 1,6 тысячи летних веранд.
Сезон летних кафе: в столице откроется почти три тысячи веранд
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.