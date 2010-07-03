Кафе с летними верандами нанесли на карту

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Карта кафе с летними верандами появилась на портале открытых данных. Больше половины заведений, где можно пообедать с видом на город, работают в центре столицы.

На интерактивной карте около 2,9 тысячи адресов. Чтобы найти летнюю веранду рядом с домом, нужно применить специальный фильтр. У каждой точки есть описание с названием заведения, точным адресом и площадью веранды.

Всего в столице свыше 12 тысяч кафе, закусочных и ресторанов. По данным официального портала мэра и правительства Москвы, это вдвое больше, чем 10 лет назад.

Сезонные площадки открылись 1 апреля и продолжат работать до 1 ноября. Земельные участки для их размещения город предоставляет бесплатно. Ранее сообщалось, что в ЦАО откроют почти 1,6 тысячи летних веранд.

