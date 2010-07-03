Летнее кафе на севере столицы демонтировали из-за нарушений

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На севере столицы демонтировали летнее кафе из-за нарушений требований размещения. Нарушение пресекла Госинспекция по недвижимости, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Госинспекция по недвижимости потребовала устранить нарушение при размещении летнего кафе по адресу: проезд Аэропорта, владение 8", – говорится в сообщении.

По словам начальника Госинспекции по недвижимости Владислава Овчинского, около стационарного предприятия общественного питания ресторатор организовал дополнительную зону на улице. Там поставили столы и стулья с нарушением требований к размещению летних кафе в столице.

Отмечается, что ресторатор устранил нарушения и демонтировал кафе.

Ранее сообщалось, что процедуру открытия летних кафе радикально упростили в Москве. Теперь владельцам заведений требуется меньше справок и они почти не сталкиваются с бюрократией. Результаты не заставили себя ждать.

Сезонные площадки открылись 1 апреля и продолжат работать до 1 ноября. Земельные участки для их размещения город предоставляет бесплатно. Ранее сообщалось, что в ЦАО откроют почти 1,6 тысячи летних веранд.

