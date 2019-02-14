Роспотребнадзор задумался о запрете иметь талию более 90 см

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Одной из ключевых задач Роспотребнадзора является борьба с ожирением и сопутствующими заболеваниями. Об этом в интервью РИА Новости заявила глава ведомства Анна Попова.

Она отметила, что специалисты Роспотребнадзора изучают опыт стран с самой высокой продолжительностью жизни. В частности, глава ведомства указала, что в Японии действует "Метабо-закон", обязывающий граждан в возрасте от 40 до 75 лет ежегодно проходить замер талии.

"В Японии считается незаконным иметь талию более 36 дюймов у мужчин, в то время как средний мужчина в Америке имеет размер талии около 40 дюймов (102 см)", – указала Попова.

Глава Роспотребнадзора уточнила, что гражданина Японии, который не вписался в законные рамки, отправляют на регулярные сеансы консультирования. Кроме того, в стране предусмотрены крупные штрафы для компаний, которые не следят за здоровьем своих сотрудников.

Также Попова привела в пример опыт Новой Зеландии. Индекс массы тела человека, который желает получить гражданство этой страны, не должен превышать 35, поскольку это не отвечает национальной политике здравоохранения.

"Мы изучаем пример других стран, которым удалось добиться серьезных результатов в этом направлении. Насколько он приемлем для России, для российский граждан – это вопрос, который мы будем обсуждать в течение первого года работы по нацпроектам этого года", – резюмировала Попова.

Ранее специалисты составили рейтинг европейских стран по уровню смертности, вызванной неправильным питанием. По данным исследователей, в 2016 году от болезней сердца, ожирения и высокого давления в Европе умерло 2,1 миллиона человек. Самый высокий показатель смертности из-за вредных привычек зафиксировали в Узбекистане. Также в десятку вошли Украина, Молдавия, Азербайджан, Белоруссия, Таджикистан, Казахстан и Россия.

