Раскрыты обстоятельства смерти актера Дмитрия Гусева

Фото: кадр из сериала "Глухарь", режиссеры – Гузэль Киреева, Тимур Алпатов, Вячеслав Каминский. Производство: DixiMedia
Агент Дмитрия Гусева Мария Крыжанская раскрыла обстоятельства его смерти. По ее словам, актеру стало плохо в машине, когда он отъехал от съемочной площадки на расстояние около 500 метров, передает РЕН ТВ.
"Он немножечко врезался в тротуар, машина дымилась. Рабочие или гаишники увидели машину, а там уже сидел Димочка неживой", – сказала Крыжанская.
Агент актера подчеркнула, что на съемках он чувствовал себя хорошо, уточнив, что ранее на здоровье Гусев не жаловался.
Накануне Гусев был найден мертвым в своем автомобиле на 1-й Курьяновской улице. По предварительным данным, смерть актера наступила из-за острой сердечной недостаточности.
Дмитрий Гусев родился в 1975 году. После окончания театрального института в Ярославле он работал в Московском театре на юго-западе города. Гусев сыграл почти в 140 фильмах и сериалах, среди них – "Загадка старого кладбища", "Возвращение Мухтара – 1", "Кто в доме хозяин?", "Папины дочки", "Мент в законе – 4", "Глухарь" и многие другие.
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