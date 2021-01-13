Актер Дмитрий Гусев найден мертвым в своей машине в Москве – СМИ

Фото: кадр из сериала "Глухарь", режиссеры – Гузэль Киреева, Тимур Алпатов, Вячеслав Каминский. Производство: DixiMedia

Актер театра и кино Дмитрий Гусев найден мертвым в своем автомобиле на юго-востоке столицы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Около 16:42 на 1-й Курьяновской улице в своем автомобиле найден мертвым актер Дмитрий Гусев", – сказал собеседник агентства.

По его словам, спасателей вызвали проходящие мимо машины Гусева люди, которые обратили внимание на газующую на месте машину.

По предварительным данным, смерть актера наступила из-за острой сердечной недостаточности.

Дмитрий Гусев родился в 1975 году. После окончания театрального института в Ярославле он работал в Московском театре на юго-западе города. Гусев сыграл почти в 140 фильмах и сериалах, среди них – "Загадка старого кладбища", "Возвращение Мухтара – 1", "Кто в доме хозяин?", "Папины дочки", "Мент в законе – 4", "Глухарь" и многие другие.