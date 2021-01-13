Умер актер Денис Карасев

Фото: кадр из фильма "Судья", режиссер Виктор Конисевич

На 58-м году жизни скончался актер, режиссер Денис Карасев. Об этом сообщает пресс-служба Союза кинематографистов.

"Несмотря на внешнюю замкнутость и жесткость, Денис Анатольевич был любим друзьями и коллегами", – сказано в сообщении.

Денис Карасев родился 1 августа 1963 года в Эстонии. В 1985 году он окончил ГИТИС, проучившись в мастерской Андрея Гончарова.

Зрителю Карасев известен по ролям в фильмах "Дальнобойщики", "Сволочи", "Мы из будущего – 2", "Склифосовский", и других. Также актер играл в театре имени Маяковского и театре Ленком.

Карасев состоял в Союзе кинематографистов России, а также был членом Гильдии актеров кино с 1988 года.