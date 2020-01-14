Минтранс обсудит перевозку животных в самолете с авиакомпаниями

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Министерство транспорта России обсудит с авиакомпаниями вопрос перевозки животных в самолете. Об этом ТАСС рассказал заместитель директора департамента государственной политики в области гражданской авиации Илья Белавинцев.
Сообщения о том, что Минтранс не поддержал изменения в Федеральные авиационные правила, представитель ведомства назвал "не совсем корректными". По его словам, министерство лишь указано на недостаточную проработанность озвученных предложений.
"Их надо проработать глубже, и мы готовы это сделать. В ближайшее время соберем рабочую группу и, наверное, в горизонте двух недель встретимся с компаниями на площадке Минтранса", – отметил Белавинцев.
Ранее Общероссийское объединение пассажиров предложило ввести единые для всех авиакомпаний нормы перевозки домашних животных. Авиакомпаниям рекомендовали разрешить провозить питомцев в переносном контейнере, габариты которого по сумме длины, ширины и высоты не должны превышать 115 сантиметров, а общий вес – 8 килограммов.
Вопрос либерализации правил перевозки животных в самолетах был поднят после истории о том, как хозяин слишком тяжелого кота нарушил правила "Аэрофлота" и взял питомца с собой в салон.
В аэропорту Шереметьево кота Виктора отказались пускать в самолет и потребовали сдать в багаж. Дело в том, что он весит около десяти килограммов, а по правилам авиакомпании провозить в ручной клади можно животных до восьми килограммов. Хозяин не захотел сдавать кота в багаж и обманул авиакомпанию – на взвешивании он подменил кота, получил посадочный талон и пронес в самолет Виктора.
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