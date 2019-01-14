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14 января, 21:55

Снегопад и потепление придут в Москву 15 января

общество погода

14 января, 21:55

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Незначительные осадки, пришедшие в столицу в начале рабочей недели, усилятся 15 января. При этом в городе потеплеет практически до нуля градусов, сообщает погодный центр "Фобос".

Порывы южного ветра во вторник не превысят шести метров в секунду. А снегопады задержатся в городе до конца недели.

При этом атмосферное давление будет на уровне 726 миллиметров ртутного столба. Такой показатель считается низким и может повлиять на самочувствие метеозависимых людей.

За несколько дней до Крещения погода в Москве окажется во власти циклона. На дорогах возможно образование гололедицы. В саму праздничную ночь в городе ожидается небольшой снег и -2... -7 градусов. Толщина льда сейчас превышает 25 сантиметров, это безопасно для массового выхода людей к водоемам.

Ранее сообщалось, что в ночь на 15 января в столичном регионе местами возможна метель. Температура воздуха в Москве составит -1... -3 градуса, по области – от нуля до -5.

На столицу надвигается теплый атлантический циклон

общество погода

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