Москвичей предупредили о метели в ближайшие дни

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Жителей и гостей столицы предупредили о метели в период с 15:00 14 декабря до 12:00 15 декабря, сообщается в телеграм-канале МЧС Москвы.

По прогнозам синоптиков, в связи с прохождением южного циклона и его атмосферных фронтов в столице ожидается сильный снег и усиление юго-восточного ветра с порывами до 17 метров в секунду. Местами прогнозируется метель и снежные заносы, а на дорогах образуется гололедица.

В связи с этим МЧС рекомендует автомобилистам снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Также следует избегать внезапных маневров, таких как обгоны, перестроения, опережения.

Парковать автомобили необходимо вдали от деревьев. Находясь на улице, следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Также горожан просят не оставлять детей без присмотра.

Оказавшись на трассе в затруднительной ситуации, нужно набрать номер 101 или 112, или единый телефон доверия 8 (495) 637-22-22.

В комплексе городского хозяйства Москвы сообщили, что непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями.

В 16:00 специалисты комплекса приступят к очередному механизированному прометанию проезжей части и пешеходных зон. Также организованы работы по очистке от снега улично-дорожной сети, тротуаров и дворовых территорий, погрузке и вывозу снега.

В течение всего светового дня от снега и наледи очищают скатные крыши многоквартирных домов, выступающие элементы фасадов зданий, водосборные желоба и воронки водостоков.

Места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями. Пешеходов попросили быть предельно внимательными в зонах работ и не заходить за ограждения.

Ранее ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала, что 15 декабря станет самым снежным днем в столице на текущей неделе. По прогнозам синоптика, в этот день циклон будет практически в центре столичного региона.

Также начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин сообщил, что в ночь с 14 на 15 декабря в столице выпадет от 10 до 14 сантиметров снега. По его словам, очередной снегопад принесет в столичный регион южный балканский циклон.

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