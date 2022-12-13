Диетолог рассказала о неожиданной пользе ананаса

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Ананас помогает бороться с отеками, понижает давление, укрепляет иммунитет, разжижает кровь, снижает холестерин и улучшает пищеварение. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Анжелика Дюваль.

Особенно ананас будет полезен во время новогодних праздников. Он способен бороться со скачками давления и отеками, вызванными не всегда полезным питанием, отметила эксперт.





Анжелика Дюваль врач-диетолог Ананас богат калием. Этот элемент хорошо убирает отеки. И страдающим гипертонией ананас тоже подойдет. И калий, магний, который тоже находится в его составе, поспособствуют регулированию давления.

Также в состав ананаса входит бромелайн – фермент, который помогает пище лучше усваиваться. Поэтому эксперт рекомендует сочетать его с мясом, чтобы тяжелая еда быстрее переваривалась.

"Кроме того, благодаря своему составу ананас повышает иммунитет, помогает выводить мокроту. В нем содержится большое количество витамина C. Также ананас разжижает кровь и способен снизить уровень холестерина", – добавила Дюваль.

Специалист рекомендует отдавать предпочтение свежему, а не консервированному продукту. Последний содержит в своем составе большое количество сахаров, а потому является менее полезным, отметила специалист.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина посоветовала не злоупотреблять ананасами склонным к аллергии и имеющим повышенную кислотность желудка. По словам эксперта, органические кислоты в травянистом растении могут раздражать слизистую.



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