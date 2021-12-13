Создатели вакцин от COVID-19 названы героями года по версии журнала Time

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Ученые Киззмекию Корбетт, Барни Грэм, Каталин Карико и Дрю Вайсман, которые разрабатывали вакцины от COVID-19, названы героями года по версии журнала Time.

"Эти четверо были далеко не одиноки в своих усилиях: ученые всего мира создали вакцины против COVID-19, используя различные платформы и технологии. Многие вакцины были сделаны с помощью методов, модифицированных с впечатляющей скоростью для борьбы с новым вирусом", – говорится в заявлении.

В прошлом году звание героев года было присвоено главному инфекционисту США Энтони Фаучи и организаторам движения за расовую справедливость.

Ранее сообщалось, что основатель компаний Space X и Tesla Илон Маск стал "Человеком года" по версии журнала Time. В 2019 году это звание было присуждено экоактивистке Грете Тунберг, а в прошлом году – президенту США Джо Байдену и вице-президенту Камале Харрис.

