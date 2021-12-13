Минздрав продлил срок действия регистрации вакцин "ЭпиВакКорона" и "ЭпиВакКорона-Н"

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Минздрав РФ продлил срок действия регистрации вакцин "ЭпиВакКорона" и "ЭпиВакКорона-Н", сообщает ТАСС.

Уточняется, что срок действия регистрационных удостоверений на оба препарата продлили на год – до 1 января 2023 года.

Вакцина "ЭпиВакКорона" является второй российской вакциной от COVID-19, зарегистрированной в октябре 2020 года. Для массовой вакцинации препарат применяется с весны 2021 года.

Ранее сообщалось, что вакцины "КовиВак" и "ЭпиВакКорона" не будут выявляться тестом на определение фальшивого сертификата о прививке, потому что они производятся не в таком большом количестве, как остальные, и мало применяются.

