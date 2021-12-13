Эксперты рассказали, когда покупать новогоднюю елку, чтобы она не осыпалась

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В преддверии новогодних праздников одним из важных вопросов, волнующих граждан, становится выбор елки. Управление Роспотребнадзора по Омской области рассказало, как приобрести хорошее новогоднее дерево.
В первую очередь эксперты советуют определиться, какой будет елка: живой или искусственной. Натуральные ели лучше всего покупать на базарах или в лесничестве. Приобретать праздничные деревья с рук незаконно, поскольку зачастую елеями торгуют браконьеры. У продавцов, работающих в официальных точках, имеются договоры с питомником о покупке деревьев.
Приобретать живое дерево лучше всего в двадцатых числах декабря. Если купить елку раньше, она осыплется задолго до окончания праздников.
При выборе ели стоит обратить внимание на ее ствол. Он должен быть толстым и без трещин. Дерево с тонким стволом не простоит долго. Вместе с тем ветви елки должны быть гибкими. Если они сухие и легко ломаются, лучше отказаться от покупки.
Посмотреть перед приобретением стоит и на иголки. В норме они должны быть насыщенного изумрудного цвета, эластичными, крепко держащимися на ветках. Проверить, не осыпаются ли иголки, можно слегка встряхнув елку или ударив стволом дерева о землю.
Узнать, насколько дерево свежее, можно, растерев несколько хвоинок в ладонях. При отсутствии характерного запаха елку лучше не брать, поскольку она явно срублена давно и радовать глаз долго не сможет.
Специалисты Роспотребнадзора отмечают, что важно не только то, какое дерево покупается, но и как оно доставлено до квартиры. Лучше всего попросить продавца упаковать ель в специальную пластиковую сетку.
Дома дереву стоит дать постепенно адаптироваться к теплу, поместив его на 2–3 часа в прохладное место.
В Роспотребнадзоре напоминают, что утилизировать праздничные деревья необходимо строго на специально выделенных площадках для сбора крупногабаритных отходов.
При выборе искусственной елки также следует придерживаться ряда требований. В первую очередь ее ветки и хвоя должны быть надежно закреплены. Для проверки можно слегка потянуть за иголки: отрываться от ствола они не должны.
Также эксперты советуют провести по ветке ладонью против роста хвоинок и сжать ветку в ладони. У качественной искусственной ели хвоинки быстро примут первоначальную форму и не будут осыпаться.
Обращать внимание стоит и на запах. Характерный запах пластика может присутствовать в течение короткого времени. Но если он едкий и химический, то это говорит об использовании материалов, не соответствующих нормативам.
На упаковке елки обязательно должна быть указана информация о пожарной безопасности. Качественное дерево обрабатывают составами, защищающими его от возгорания. Этот пункт является обязательным, поскольку электрические гирлянды, которыми часто украшают елки, легко воспламеняются.
Перед покупкой также стоит посмотреть на дату изготовления елки, правила и условия эксплуатации, материалы, из которых изготовлено дерево, а также данные о производителе и предприятии, принимающем претензии. Вся информация должна быть представлена на русском языке.
Ранее дизайнер интерьеров Татьяна Пивкина рассказала, как уберечь новогоднюю елку от кота. Рекомендуется учитывать игривый нрав питомцев и отказаться от серпантина, мишуры и дождика, а также выбирать деревья с устойчивым основанием.
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